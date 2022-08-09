Войне в Украине: эвакуация и угроза АЭС

Украина ускоряет эвакуацию мирных жителей из районов Донбасса, которые она по-прежнему контролирует, из-за усиленных обстрелов со стороны России

Москва утверждает, что уничтожила украинский склад боеприпасов, на котором хранились ракеты HIMARS американского производства и гаубицы M777. Если это так, то ущерб украинским войскам нанесён серьёзный.

Тем временем в Европе обсуждают заявление, сделанное накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал запретить въезд в ЕС всем гражданам России, независимо от того, поддерживают они своё правительство в войне или нет. Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин, отвечая на вопрос, следует ли её стране ограничить выдачу россиянам туристических виз, сказала, что это следовало бы сделать, но будет очень сложно - ведь Финляндия входит в Шенгенскую зону и не может решать самолично.

("На мой взгляд, да, это должно быть ограничено. Это неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную войну в Европе, российские туристы могут свободно путешествовать. Но это сложный вопрос. Дело не только в том, какие визы выдает Финляндия, а в том, что мы входим в Шенгенскую зону, и это также вопрос шенгенской визы".)

Заявление Зеленского прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что требование Зеленского выполнить просто невозможно:

"Иррациональность его мышления в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию - это процесс, который не имеет перспектив. Душок от таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего".

Между тем внимание всего мира по-прежнему приковано к крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, объекты которой за последние дни несколько раз подвергались нападениям. Россия и Украина обвиняют друг друга. Во вторник российская сторона объявила, что они усилит противовоздушную оборону на заводе, чтобы предотвратить последующие атаки.