Харьков на северо-востоке Украины продолжает страдать от постоянных обстрелов со стороны России. Последний удар, минувшей ночью, превратил мебельную фабрику в руины. О пострадавших не сообщается.

В результате ночного обстрела города Константиновка на Донбассе из-за попадания одного из снарядов в здание со 2 по 5 этажа полностью разрушены межэтажные перекрытия, сообщают местные власти. Одна женщина получила травму. Другое попадание спровоцировало пожар на территории корпуса № 1 Константиновского профессионального строительного лицея. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. В результате разбора завалов найдено 9 пострадавших и двое погибших.

В Торецке до сих пор разбирают завалы после ударов, нанесенных российскими силами в четверг, 4 августа, в результате чего 7 человек погибли и 5 ранены.