Ситуация на востоке и юге Украины

Украинские вооруженные силы продолжают окапываться и возводить полевые фортификационные сооружения в районе города Славянска на севере Донецкой области. В настоящее время бои ведутся на востоке, севере и западе от города – в районе Гусаровки.

Но наиболее интенсивные бои в Донецкой области ведутся в городах Соледаре и Бахмуте. Российские войска и милиция ДНР уже закрепилась на окраинах этих населенных пунктов.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявляет об ударах по скоплениям украинской артиллерии, живой силы и складам ракетно-артиллерийского вооружения. Но от артиллерийских ударов пострадали и жилые здания, например, в городе Константиновке.

Украинская дальнобойная артиллерия обстреливает населенные пункты подконтрольные ДНР. Власти самопровозглашенной республики заявляют о том, что украинские РСЗО продолжают забрасывать в Донецк противопехотные мины «Лепесток».

В занятую российской армией южную часть Харьковской области была доставлена гуманитарная помощь. Кроме продуктов питания средств личной гигиены местные жители могли получить лекарства и другие товары первой необходимости.

На Запорожской АЭС, которая находится с конца февраля под контролем российских вооруженных сил, отключили один из трех энергоблоков после обстрела ее территории. По информации временной администрации занятого российской армией города Энергодара часть его жилых кварталов также была обесточена в результате обстрела ВСУ.