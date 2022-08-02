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Украина

Украина: Николаев под ударом

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 Alexander Kazakevich
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Скриншот: работа пожарной бригады после обстрела Николаева российскими войсками
Скриншот: работа пожарной бригады после обстрела Николаева российскими войсками   -   Авторское право  Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Ни дня без воздушной тревоги в Николаеве. По сообщению местных властей, утром во вторник прогремели мощные взрывы, один человек получил ранения.

В городе ликвидируют последствия массированного обстрела в ночь на 1 августа, в результате которого возник пожар на территории медицинского диспансера. Частично разрушен недавно построенный травмпункт, персонал и пациенты не пострадали. По словам мэра Александра Сенкевича, с начала войны в Николаеве повреждены около 500 многоэтажек.

Украинский Генштаб заявляет о штурмовых действиях россиян в районе Авдеевки на Краматорском направлении. 

Минобороны Россиисообщает об уничтожении двух американских установок HIMARS на заводе в Харькове.Во втором городе Украины сложная гуманитарная ситуация. Власти выдают харьковчанам продуктовые наборы и просят не создавать очереди из-за возможных российских обстрелов.

"Люди не думают об опасности, они просто хотят получить свой паёк. Даже когда были обстрелы, никто никуда не убежал," – говорит волонтёр Максим Гридасов.

На фоне сообщений о готовящемся украинском контрнаступлении на Херсон и укреплении российских позиций на оккупированном украинском юге российские государственные СМИ сообщили о начале работы понтонной переправы через Днепр у Антоновского моста,который был закрыт после после того, как украинские военные нанесли несколько ударов по этому стратегическому объекту инфраструктуры. 

Ранее в украинских СМИ появилась информация о резком росте цен на продовольствие в городе из-за вывода из строя моста.

Подконтрольный Киеву ВРИО главы Херсонской области заявил о "деоккупации" 46 населённых пунктов в регионе, в основном вдоль границы с Днепропетровской областью.