Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизни гражданского населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах в попытке отразить российское вторжение. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в четверг.

"Тактика, используемая Украиной, нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура", - указано в докладе.

Правозащитники с апреля по июль изучали тактику ведения боя в Николаевской, Донецкой и Харьковской областях, обнаружив доказательства того, что украинские силы наносили удары из жилых районов, а также базировались в жилых домах. Подобные нарушения зафиксированы в 19 городах и селах этих регионов.

Большинство жилых районов, в которых располагались украинские солдаты, находились в нескольких километрах от линии фронта. "Для ведения боя существовали альтернативы, которые не подвергали бы опасности мирных жителей, например, военные базы, густые леса или другие постройки, расположенные дальше от жилых районов", - говорится в докладе.

"Тот факт, что Украина обороняется, не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права," - отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

"Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населённых пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные," - добавила она.

При этом исследователи отметили, что не каждое российское нападение происходило по этому образцу. В некоторых случаях Amnesty International нашла свидетельства военных преступлений России. Речь идёт, в том числе, о некоторых районах Харькова, где Россия совершала удары по жилым районам, в которых Amnesty не обнаружила доказательств нахождения украинских сил.

"Многие российские удары, задокументированные Amnesty International в последние месяцы, наносились с использованием оружия неизбирательного действия, в том числе запрещённых на международном уровне кассетных боеприпасов или другого оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Практика украинских военных размещать военные объекты в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России", - говорится в отчёте.