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Украина

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстреле крупнейшей в Европе Запорожской АЭС

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 Михаил Саленков
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Запорожская атомная электростанция - крупнейшая АЭС в Европе
Запорожская атомная электростанция - крупнейшая АЭС в Европе   -   Авторское право  AP

Российская армия пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут, и оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка, сообщили в Генштабе ВС Украины. По информации украинского генштаба, с территории России из артиллерии были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

В российском минобороны сообщили, что в пятницу "высокоточными ракетами уничтожили две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним", убиты около 150 украинских военнослужащих.

О таком же количестве потерь в рядах армии России за сутки сообщает и Украина.

Москва и Киев обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС, самой крупной в Европе. Украина заявляет, что повреждена азотно-кислотная станция, имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Встреча в Сочи и новые санкции

Россия и Турция переходят на частичную оплату российского газа в рублях. Договоренность об этом была достигнута на переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. 

На встрече также обсуждались вопросы экспорта российского зерна, сотрудничества в области энергетики, наращивания объема торговли, а также ситуация в Сирии.

В пятницу Россия объявила о высылке 14 болгарских дипломатов. Эта мера стала ответом на объявление персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии в Болгарии и закрытие генконсульства в Русе. София в свою очередь приостановила выдачу туристических виз гражданам РФ.

Москва также ввела запрет на въезд в отношении 62 граждан Канады в ответ на очередное ужесточение Оттавой антироссийских персональных санкций. В ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах, пообещали в российском МИД.