Со вступлением в действие перемирия между Израилем и "Исламским джихадом" единственная в Секторе Газа электростанция возобновила работу. В рамках договорённостей Израиль открыл пограничные пункты, пропустив в том числе бензовозы с топливом для станции.

Обмен ракетными ударами продлился более двух суток. В воскресенье израильские военные заявили, что цели операции "Рассвет" достигнуты.

Жертвами обострения стали, по палестинским источникам, 45 человек, в том числе 16 детей. Ранения получили 360 человек. По израильским данным, не менее 25 погибших — боевики, причастные к пускам ракет.

В Израиле, по данным СМИ, за медицинской помощью обратились 60 человек.

"Мы с радостью узнали о прекращении огня, о том, что мы можем вернуться к работе. Мы не хотим больше кровопролития и, к частью, можем открыть двери магазинов и снова работать", — говорит хозяин магазина в Газе.

По данным израильской стороны, палестинцы выпустили по территории еврейского государства почти 1200 ракет; около 200 из них упали ещё на палестинской территории, из остальных большинство были перехвачены системой ПРО.

"С одной стороны хорошо, что всё это закончилось. С другой — нам придётся продолжать, пока они не поймут, что нет никакого смысла пытаться навредить жителям Израиля", — говорит житель Ашкелона, города, который чаще других подвергается ракетным обстрелам.

Операцию "Рассвет" в Израиле называют "превентивным ударом" по "Исламскому джихаду". При этом среди целей не было объектов правящего в Газе движения ХАМАС. В свою очередь, ХАМАС не принимал участия в ответных ракетных ударах по Израилю.