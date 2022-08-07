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Израиль

Эскалация насилия в секторе Газа

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 Кнарик Хачатрян
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Раненая девочка в больнице Рафаха (Сектор Газа)
Раненая девочка в больнице Рафаха (Сектор Газа)   -   Авторское право  AP Photo

Израильское командование заявило в субботу вечером, что армия страны "нейтрализовала лидеров группировки "Исламский джихад" в Газе. Один из них - Халед Мансур - был убит в результате последних ударов по городу Рафах. Второй - Тайсир Джабари - в пятницу.

Число погибших в результате эскалации насилия в секторе в воскресенье возросло до 29.

Палестинцы на израильскийобстрел ответилиракетными ударами. По обновлённым данным органов здравоохранения территории, находящейся под контролем движения ХАМАС, среди убитых с начала израильского обстрела в пятницу в пятницу было 6 детей, ранения получили 204 палестинца.

Израиль настаивает: у него есть "неопровержимые доказательства того, что шальная ракета боевиков "Исламского джихада" была ответственна за гибель нескольких детей в Джабалии на севере Газы в субботу". Представитель израильского правительства заявил, что эта ракета, выпущенная из Газы в сторону Израиля, потерпела неудачу.

Пока неясно, сколько детей погибло в Джабалии. Фотограф AFP видел 6 тел в районной больнице, в том числе 3 несовершеннолетних.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел в субботу вечером заседание совета безопасности страны Израильские военные предупредили, что смертоносные воздушные операции "против боевиков в Газе" могут длиться неделю, поскольку перестрелки продолжаются уже второй день, что является самой серьезной эскалацией со времен прошлогодней войны.