Эскалация насилия в секторе Газа

Израильское командование заявило в субботу вечером, что армия страны "нейтрализовала лидеров группировки "Исламский джихад" в Газе. Один из них - Халед Мансур - был убит в результате последних ударов по городу Рафах. Второй - Тайсир Джабари - в пятницу.

Число погибших в результате эскалации насилия в секторе в воскресенье возросло до 29.

Палестинцы на израильскийобстрел ответилиракетными ударами. По обновлённым данным органов здравоохранения территории, находящейся под контролем движения ХАМАС, среди убитых с начала израильского обстрела в пятницу в пятницу было 6 детей, ранения получили 204 палестинца.

Израиль настаивает: у него есть "неопровержимые доказательства того, что шальная ракета боевиков "Исламского джихада" была ответственна за гибель нескольких детей в Джабалии на севере Газы в субботу". Представитель израильского правительства заявил, что эта ракета, выпущенная из Газы в сторону Израиля, потерпела неудачу.

Пока неясно, сколько детей погибло в Джабалии. Фотограф AFP видел 6 тел в районной больнице, в том числе 3 несовершеннолетних.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел в субботу вечером заседание совета безопасности страны Израильские военные предупредили, что смертоносные воздушные операции "против боевиков в Газе" могут длиться неделю, поскольку перестрелки продолжаются уже второй день, что является самой серьезной эскалацией со времен прошлогодней войны.