Джо Байден прибыл с визитом в Израиль

Безопасность, ядерная программа Ирана, региональная интеграция и крепкая дружба двух стран. Спектр тем обсуждения Джо Байдена с его израильскими коллегами широк. Но первое, что президент США сделал, прилетев в Тель-Авив, - отправился на место размещения лазерной системы ПВО "Железный купол". Это новейшая разработка Израиля для перехвата ракет, миномётных снарядов и беспилотников.

Прибывший в страну в десятый за свою политическую карьеру раз Байден не обошёл стороной и палестинский вопрос.

Джо Байден, президент США:

"Мы обсудим мою неизменную поддержку - хотя я понимаю, что оно не будет реализовано в ближайшей перспективе, - решения о двух государствах.На мой взгляд, это по-прежнему лучший способ обеспечить в будущем равную степень свободы, процветания и демократии для израильтян и палестинцев".

Посетив Музей Холокоста в Иерусалиме, американский лидер заявил, что никогда ещё отношения двух стран не были такими тесными, как сегодня.

Байден подтвердил приверженность США политике укрепления безопасности Израиля, который воспринимает успехи иранской ядерной программы как растущую угрозу.

В расписании главы Белого дома не нашлось времени для встречи с родственниками погибшей от израильской пули палестинской журналистки Ширин Абу Акле. Но, как сообщается, от властей её семье было направлено официальное приглашение в Вашингтон.