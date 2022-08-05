Белый дом: "Россия незаконно удерживает Бритни"

42 секунды молчания перед матчем женской НБА, в начале встречи между "Финикс Меркьюри" и "Коннектикут Сан". 42 — это номер центровой "Финикса" Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к 9 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Скайлар Диггинс-Смит, "Финикс Меркьюри":

"Никто даже не хотел сегодня играть. Как можно выходить на площадку с ясной головой? Вся команда перед игрой плакала. Ради неё ты всё же стараешься выйти и по-прежнему играть изо всех сил".

Ванесса Найгаард, тренер "Финикс Меркьюри":

"Это очень тяжело. Завтра мы проснемся, а она по-прежнему в российской тюрьме. У нас уже 109-й день, или 169-й, или что-то в этом роде... Время идёт своим чередом, и просто хочется, чтобы она вернулась домой".

Бриттни Грайнер в межсезонье НБА выступала за екатеринбургский УГМК. Двукратную олимпийскую чемпионку задержали в Шереметьево 17 февраля. В её багаже нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. В штате Нью-Йорк они разрешены, а вот их ввоз в Россию запрещён. Но в США считают процесс связанным с политической ситуацией. Вашингтон предложил обменять Бриттни Грайнер и осуждённого за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, осуждённого в США за торговлю оружием.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

"Сегодняшний приговор напоминает о том, что мир уже знает. Россия незаконно удерживает Бритни. В первую очередь, её не следовало подвергать таким испытаниям. Мы неоднократно призывали Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде".

В посольстве России в США подчеркнули, что легализация наркотиков в Штатах остаётся их внутренним делом и не распространяется на законы других государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в пятницу, что Москва готова обсуждать обмен заключёнными, но лишь в рамках канала связи, согласованного президентами двух стран.