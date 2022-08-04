9 лет колонии для Бриттни Грайнер

К 9 годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков приговорена в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Она должна также выплатить штраф в 1 млн рублей.Такое решение вынес в четверг Химкинский суд Московской области. Наказание спортсментка будет отбывать в колонии.

Прокурор требовал для Грейнер 9,5 лет. На процесссе она признала свою вину, но сказала, что положила картриджи к вейпам с гашишным маслом в сумку второпях и не собиралась ввозить их контрабандой.

"Я совершила ошибку, но я надеюсь, что ваше решение не положит конец моей жизни здесь", -сказала судьям спортсменка, призвав не делать из неё "политическую пешку".

За спиной у Бриттни Грайнер славная спортивная карьера. В составе сборной США она выиграла два чемпионата мира и дважды становилоась олимпийской чемпионкой. До ареста она выступала за российскую команду УГМК из Екатеринбурга.

Защитники баскетболистки уже заявили, что будут обжаловать приговор:

"Честно говоря, мы очень сильно удивлены, - сказал адвокат Мария Благоволина. - Мы считаем, что, конечно, такой приговор не соответствует тому, что было совершено. Более того, он идет абсолютно вразрез с существующей судебной практикой по этой статье, с учётом количества вещества, с учётом признания вины. Мы, конечно, будем обжаловать, будем подавать апелляцию. Мы, конечно, не согласны".

Вашингтон уже потребовал немедленно освободить американскую спортсменку. Президент США Джо Байден назвал приговор ей "неприемлемым".

Бриттни Грайнер была арестована в феврале в московском аэропорту Шереметьево после того, как у неё в сумке были обнаружены картриджи к вейпам с гашишным маслом.