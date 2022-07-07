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Россия

Баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков

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Баскетболистка Бриттни Грайнер в суде. 7 июля 2022
Баскетболистка Бриттни Грайнер в суде. 7 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, признала вину. В суде она рассказала, что у неё не было умысла совершать преступление, просто она собиралась впопыхах.

Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля, так как в её багаже нашли картриджи для вейпа с запрещенным в России гашишным маслом. За это ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В начале июля баскетболистка, которая в составе американской сборной дважды выигрывала Олимпийские игры, обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой о помощи. После этого заместитель американского посла в России Элизабет Руд передала спортсменке ответ хозяина Белого дома.