Баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, признала вину. В суде она рассказала, что у неё не было умысла совершать преступление, просто она собиралась впопыхах.

Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля, так как в её багаже нашли картриджи для вейпа с запрещенным в России гашишным маслом. За это ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В начале июля баскетболистка, которая в составе американской сборной дважды выигрывала Олимпийские игры, обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой о помощи. После этого заместитель американского посла в России Элизабет Руд передала спортсменке ответ хозяина Белого дома.