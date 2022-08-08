Новый штраф для Марины Овсянниковой

Бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову обязали выплатить ещё один штраф за "дискредитацию российской армии". За пост в "Фейсбуке", обнаруженный сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, Черёмушкинский суд Москвы суд взыскал с неё 40 тысяч рублей.

В конце июля по схожему делу Овсянникову приговорили к выплате штрафа в 50 тысяч рублей.

Марина Овсянникова стала широко известна в марте этого года, когда во время эфира ворвалась в студию новостей "Первого канала" с антивоенным плакатом. За это её оштрафовали на 30 тысяч.

Овсянникова после этого несколько месяцев работала в Германии, но позже вернулась в Россию, где продолжает активистскую деятельность в соцсетях.