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Россия

Новый штраф для Марины Овсянниковой

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 Euronews
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Общая сумма штрафов Овсянниковой составляет уже 120 тысяч рублей
Общая сумма штрафов Овсянниковой составляет уже 120 тысяч рублей   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/The Associated Press

Бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову обязали выплатить ещё один штраф за "дискредитацию российской армии". За пост в "Фейсбуке", обнаруженный сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, Черёмушкинский суд Москвы суд взыскал с неё 40 тысяч рублей.

В конце июля по схожему делу Овсянникову приговорили к выплате штрафа в 50 тысяч рублей.

Марина Овсянникова стала широко известна в марте этого года, когда во время эфира ворвалась в студию новостей "Первого канала" с антивоенным плакатом. За это её оштрафовали на 30 тысяч.

Овсянникова после этого несколько месяцев работала в Германии, но позже вернулась в Россию, где продолжает активистскую деятельность в соцсетях.