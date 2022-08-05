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Украина

Три сухогруза с зерном вышли из портов Украины

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 Euronews
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Группа международных экспертов инспектирует судно RAZONI в Стамбуле. 3 августа 2022
Группа международных экспертов инспектирует судно RAZONI в Стамбуле. 3 августа 2022   -   Авторское право  Emrah Gurel/AP Photo

Еще три сухогруза с зерном вышли из портов Украины. В общей сложности они вывезли из страны более 58 тысяч тонн кукурузы, сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Зерно везут в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Так судно Polarnet отправилось из порта Черноморск и движется в турецкий порт Карасу. Также из Черноморска, но уже в Тиссайд на севере Англии вышел сухогруз Rojen. А Navistar отправился из Одессы в ирландский порт Рингаскидди.

Сейчас все три сухогруза по зерновому коридору в Черном море направляются в Стамбул. Там их проинспектируют эксперты из России, Украины, Турции и ООН.

В среду похожую инспекцию прошло первое перевозящее зерно судно RAZONI: после проверки в Стамбуле сухогруз под флагом Сьерра-Леоне отправился в пункт назначения — порт Триполи в Ливане.

До прошлой недели украинское зерно оставалось заблокированным в портах, что вызвало глобальный продовольственный кризис. Соглашение, которое Москва и Киев подписали с Анкарой и ООН в конце июля, позволило вывезти продукцию из Украины: Россия обязалась не атаковать украинские порты и сухогрузы с зерном, а в Стамбуле был создан координационный центр, который контролирует процесс.

Ожидается, что таким образом Украина сможет вывезти 20 млн тонн зерна. Это должно предотвратить голод в мире и остановить повышение цен на зерно.