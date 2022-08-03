Сухогрузу "Рацони", который перевозит 26 тысяч тонн кукурузы из порта Одессы в Ливан, разрешен проход через Босфор.

Проверка группы международных инспекторов, которая проходила в среду, завершена, судно может двигаться в пункт назначения, сообщили в Министерстве обороны Турции.

Сотрудники Совместного координационного центра проверяли сухогруз с украинским зерном в течение полутора часов. Группа из 20 представителей Турции, Украины, РФ и ООН, входящих в координационный центр, проверила документы экипажа, документацию на перевозимый груз и осмотрела судно.

Сухогруз "Рацони" под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы в понедельник утром. Как сообщается, в ливанский Триполи он прибудет ориентировочно в субботу.

Ожидается, что в ближайшее время одесский порт покинут и другие груженые зерном суда.

Украина является одним из основных мировых экспортеров зерновых. Перебои с поставками, вызванные войной, спровоцировали серьезный продовольственный кризис в нескольких странах мира.