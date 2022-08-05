Ещё три гружёных зерном судна отплыли из украинских портов в пятницу. Эту информацию подтвердили турецкие власти. На борту сухогрузов Navistar, Rojen и Polarnet находится 58 тысяч тонн кукурузы.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что это стало возможным, благодаря "интенсивной работе Совместного координационного центра".

Речь идет о 58 000 тоннах кукурузы. Два судна отправятся из Черноморска, на юге страны, третье - из Одессы, как и "Рацони", который покинул этот порт в понедельник с первой партией зерна. Три новые партии предназначены Турции, Ирландии и Великобритании.

В четверг в Нью-Йорке на заседании по общей повестке дня генеральный секретарь ООН признал, что подписанный в Стамбуле 22 июля договор помог стабилизировать рынки.

Переговоры, которые привели к соглашению, достигнутому в Стамбуле в прошлом месяце, постепенно оказали влияние на мировые рынки. В результате цены на продукты питания и удобрения снизились, приблизившись к уровням, на которых находились до войны, хотя этот уровень уже был существенно высоким Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Судно "Рацони" с первой партией украинского зерна, после осмотра совместной гражданской инспекционной группой в порту Стамбула в среду, возобновило путь в Ливан. Его прибытие ожидается в среду.