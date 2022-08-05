English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Украина: три судна отплыли из украинских портов

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Три судна с украинским зерном готовы к отплытию, Черномрск, 5 августа 2022 г.
Три судна с украинским зерном готовы к отплытию, Черномрск, 5 августа 2022 г.   -   Авторское право  TURKISH DEFENCE MINISTRY/AFP or licensors

Ещё три гружёных зерном судна отплыли из украинских портов в пятницу. Эту информацию подтвердили турецкие власти.  На борту сухогрузов Navistar, Rojen и Polarnet находится 58 тысяч тонн кукурузы.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что это стало возможным, благодаря "интенсивной работе Совместного координационного центра".

Речь идет о 58 000 тоннах кукурузы. Два судна отправятся из Черноморска, на юге страны, третье - из Одессы, как и "Рацони", который покинул этот порт в понедельник с первой партией зерна. Три новые партии предназначены Турции, Ирландии и Великобритании. 

В четверг в Нью-Йорке на заседании по общей повестке дня генеральный секретарь ООН признал, что подписанный в Стамбуле 22 июля договор помог стабилизировать рынки.

Переговоры, которые привели к соглашению, достигнутому в Стамбуле в прошлом месяце, постепенно оказали влияние на мировые рынки. В результате цены на продукты питания и удобрения снизились, приблизившись к уровням, на которых находились до войны, хотя этот уровень уже был существенно высоким
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

Судно "Рацони" с первой партией украинского зерна, после осмотра совместной гражданской инспекционной группой в порту Стамбула в среду, возобновило путь в Ливан. Его прибытие ожидается в среду.