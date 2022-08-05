Украина: три судна отплыли из украинских портовКомментарии
Ещё три гружёных зерном судна отплыли из украинских портов в пятницу. Эту информацию подтвердили турецкие власти. На борту сухогрузов Navistar, Rojen и Polarnet находится 58 тысяч тонн кукурузы.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что это стало возможным, благодаря "интенсивной работе Совместного координационного центра".
Речь идет о 58 000 тоннах кукурузы. Два судна отправятся из Черноморска, на юге страны, третье - из Одессы, как и "Рацони", который покинул этот порт в понедельник с первой партией зерна. Три новые партии предназначены Турции, Ирландии и Великобритании.
В четверг в Нью-Йорке на заседании по общей повестке дня генеральный секретарь ООН признал, что подписанный в Стамбуле 22 июля договор помог стабилизировать рынки.
Судно "Рацони" с первой партией украинского зерна, после осмотра совместной гражданской инспекционной группой в порту Стамбула в среду, возобновило путь в Ливан. Его прибытие ожидается в среду.