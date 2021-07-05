Уникальный Марафон Монблан

С лучами восходящего солнца на склонах Шамони стартовал Марафон Монблан - единственный французский этап мировой серии Golden Trail.

В сокращенном в этом году до 38 км из-за сложной санитарной обстановки забеге приняли участие почти 1300 спортсменов.

Часть маршрута с постоянными перепадами высот считается гипертехнической и требует выносливости.

Уникальная особенность этого марафона - финиш в гору на высоте 2000 м с видом на Монблан.

Лучшим среди мужчин с результатом 3 часа 18 минут и 8 секунд оказался норвежец Стиан Ангермунд, опередивший итальянца Давиде Маньини на 2 минуты и поляка Бартломея Пшедвоевского на 5 минут 15 секунд.

Среди женщин лучшей стала швейцарка Мод Матис, фаворит гонки, преодолевшая дистанцию за 3 часа 51 минуту и 4 секунды, обогнав свою дочь Анаис Сабри на 9 минут. Третьей стала Бландин Л'Ирондель