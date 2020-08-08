Угроза схода ледника Монблана сохраняется

Дороги, ведущие в живописную долину Валь Ферре на севере Италии, перекрыты. Над ней нависает гигантский ледник Планпансьё, что на итальянском склоне Монблана. Из-за угрозы обвала были эвакуированы десятки жителей и туристов из курортного городка Куртмайёр.

Несмотря на то, что ситуация, по оценкам экспертов, в последние дни улучшилась, власти не торопятся снимать ограничения. Своё недовольство этим высказывают владельцы местных ресторанов и отелей.

"Мы получили немало звонков. Люди волновались, обслужат ли их, смогут ли они у нас пообедать или боялись сюда идти именно из-за ледника. Мы потеряли некоторых клиентов", - сетует Кристиан Казелла, владелец ресторана.

"Я согласен с тем, что зимой может сойти лавина, летом возможны оползни. Я это допускаю. Но риск, на мой взгляд, очень и очень мал", - уверяет Людовико Коломбати, управляющий отелем.

За ледником необходимо постоянное наблюдение, говорят учёные. На долину могут обрушиться около 500 тысяч кубометров льда, за считанные секунды накрыв собой площадь, равную десяткам футбольных полей. Причиной таяния льда называют установившуюся в регионе жару.