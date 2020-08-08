Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

Угроза схода ледника Монблана сохраняется

Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Угроза схода ледника Монблана сохраняется
Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Дороги, ведущие в живописную долину Валь Ферре на севере Италии, перекрыты. Над ней нависает гигантский ледник Планпансьё, что на итальянском склоне Монблана. Из-за угрозы обвала были эвакуированы десятки жителей и туристов из курортного городка Куртмайёр.

Несмотря на то, что ситуация, по оценкам экспертов, в последние дни улучшилась, власти не торопятся снимать ограничения. Своё недовольство этим высказывают владельцы местных ресторанов и отелей.

"Мы получили немало звонков. Люди волновались, обслужат ли их, смогут ли они у нас пообедать или боялись сюда идти именно из-за ледника. Мы потеряли некоторых клиентов", - сетует Кристиан Казелла, владелец ресторана.

"Я согласен с тем, что зимой может сойти лавина, летом возможны оползни. Я это допускаю. Но риск, на мой взгляд, очень и очень мал", - уверяет Людовико Коломбати, управляющий отелем.

За ледником необходимо постоянное наблюдение, говорят учёные. На долину могут обрушиться около 500 тысяч кубометров льда, за считанные секунды накрыв собой площадь, равную десяткам футбольных полей. Причиной таяния льда называют установившуюся в регионе жару.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube