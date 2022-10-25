Мособлсуд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер

Московский областной суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. По обвинению в контрабанде наркотиков ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. По словам адвокатов, спортсменка надеялась хотя бы на сокращение срока заключения. Приговор защита считает неоправданно жестоким, – рассказала адвокат Мария Благоволина:

«Наш комментарий не меняется. Это безусловно противоречит всей известной нам судебной практике на этот счет. По дальнейшим шагам мы должны все обсудить с Бритни. Будем мы дальше подавать жалобу или не будем. Нужно наверное все доступные нам средства правовой защиты использовать. Но тем не менее это будет ее решение».

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда команды «Финикс Меркури» Женской национальной баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля. Наркотики – менее грамма гашишного масла – обнаружили в картриджах для ингалятора. По словам спортсменки, препарат ей прописали врачи в США и она забыла, что он запрещён в России.

В российском МИДе отмечали, что ведут переговоры об обмене заключёнными с США, и в этой связи упоминали фамилию Грайнер.