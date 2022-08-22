Пятикратный чемпион НБА, баскетболист Деннис Родман приедет в Россию, чтобы помочь освободить из тюрьмы американку Бритни Грайнер, которую в Москве осудили на девять лет за контрабанду наркотиков.

"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь той девочке. Постараюсь отправиться на этой неделе", — заявил он.

В 2014-м году Деннис Родман уже был в России и встречался с президентом Владимиром Путиным. Тогда баскетболист назвал его "реально классным".