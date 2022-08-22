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мир

Баскетболист Деннис Родман приедет в Россию

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 Euronews
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Баскетболист Деннис Родман
Баскетболист Деннис Родман   -   Авторское право  AP Photo

Пятикратный чемпион НБА, баскетболист Деннис Родман приедет в Россию, чтобы помочь освободить из тюрьмы американку Бритни Грайнер, которую в Москве осудили на девять лет за контрабанду наркотиков.

"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь той девочке. Постараюсь отправиться на этой неделе", — заявил он.

В 2014-м году Деннис Родман уже был в России и встречался с президентом Владимиром Путиным. Тогда баскетболист назвал его "реально классным".