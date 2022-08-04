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мир

Разведка США: Россия готовит "фейки" о трагедии в Еленовке

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 Alexander Kazakevich
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В рамках международного гуманитарного права погибшие украинские военнопленные находились под правовой защитой России.
В рамках международного гуманитарного права погибшие украинские военнопленные находились под правовой защитой России.   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Россия фабрикует доказательства, чтобы возложить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Донецкой области – об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей американской разведки.

29 июля в результате взрыва в исправительной колонии в Еленовке на территории, контролируемой самопровозглашённой ДНР, погибли 53 человека, большинство из них пленные бойцы полка "Азов". Более 70 заключённых получили ранения.

В Вашингтоне утверждают, что в качестве ложных доказательств причастности Киева к предполагаемому обстрелу Москва может подбросить на место трагедии боеприпасы для американских установок HIMARS, которые предоставляются Украине. А тот факт, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к лагерю в Еленовке может подтолкнуть Россию к производству "фейков". 

Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по Еленовке. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия могла использовать термобарическое оружие при нападении на колонию, поскольку при анализе спутниковых снимков видно, что крыша барака разорвана изнутри, а на остальных зданиях отсутствуют повреждения.

Как утверждает украинская разведка (ГУР), помещение могло быть заминировано боевиками ЧВК "Вагнер" совместно с представителями российских спецслужб.

Ранее Владимир Зеленский назвал произошедшее терактом, устроенным Россией. В Киеве прошёл митинг родственников "азовцев".

Представители Международного Комитета Красного Креста призывают дать семьям исчерпывающую информацию об их близких, а также продолжают настаивать на беспрепятственном доступе к военнопленным в Еленовке. В Москве говорят, что отправили официальное приглашение.

В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гуттеришобъявил о готовящейся миссии по установлению фактов, отметив, что речь не идёт об уголовном расследовании.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich