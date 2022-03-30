Африканским пингвинам в течение ближайших нескольких десятилетий грозит полное исчезновение. Об этом заявила руководитель Южноафриканского фонда исследования и охраны прибрежных птиц Катта Лудиниа. Популяция этого вида пингвинов (он занесен в Международную Красную книгу), по словам эксперта, сократилась на 98%.

"В начале 20 века в регионе были миллионы пингвинов. Данные 2021 года демонстрируют нам, что в Южной Африке осталось всего 10 тысяч размножающихся пар", — сказала Лудиниа.

Ученые указывают, что главная причина уменьшения количества пингвинов в этой части планеты - нехватка рыбы у западных берегов ЮАР и Намибии. "Пингвинам просто стало нечего есть, так как рыбу во все больших объемах вылавливают люди", — отметила Лудиниа.

Среди других факторов исчезновения - изменение климата, утечки топлива, интенсивное судоходство и некоторые эпидемии.

Ученые призывают добровольцев принять участие в спасении африканских пингвинов. Чтобы ввести волонтеров в курс дела, для них организуют трехмесяные стажировки.