Пожары из-за очередной волны жары в Европе

Аномальная жара вернулась во Францию. В ближайшие дни в столице Окситании Тулузе температура воздуха достигнет 40°C Цельсия. Засуха в этом важном сельскохозяйственном регионе продолжается с мая.

В Жиронде на юго-западе страны вновь объявлен "красный" уровень угрозы. Опасаясь новых возгораний, власти ограничили доступ людей и машин в лесные массивы. К северу от Марселя пламя, вспыхнувшее недалеко от автострады, тушили около 500 человек.

Обширные территории полыхали в труднодоступных районах на севере Корсики.

9 пожарных получили ранения в южном департаменте Гар, 1 из них был доставлен в больницу Монпелье в тяжёлом состоянии. Десятки местных жителей были эвакуированы.

Пожарные долгое время не решались применить авиацию из-за расположенной в зоне бедствия линии электропередачи.

"Слава богу, спасатели подоспели вовремя, иначе мы бы лишились дома. Мне было очень страшно," – говорит Жаклин Руссель из местечка Обэ.

Очередная волна жары привела к пожарам в центральной Португалии. Radio Renascença сообщает об эвакуации 30 постояльцев дома престарелых в муниципалитете Мафра к северу от Лиссабона.По данным Института охраны природы и лесов (ICNF), с начала лета в стране сгорели около 60 тысяч гектаров.