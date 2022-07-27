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Чехия

Лесные пожары в Чехии

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 Кнарик Хачатрян
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Пепелище после пожара в чешском крае Усти-над-Лабем
Пепелище после пожара в чешском крае Усти-над-Лабем   -   Авторское право  Ondrej Hajek/AP

450 человек, в том числе туристы и скауты из лагеря под Дольским Млыном эвакуированы в чешском Усти-над-Лабемском крае из-за пожаров. На всей его территории власти запретили въезд в леса, а пострадавший от огня национальный парк "Чешская Швейцария" полностью закрыт, как и пропускной пункт Грженско на границе с Германией. 

Более 400 пожарных борются с пламенем, к ним на помощь прибыли коллеги из других регионов страны и из-за рубежа. Задействована противопожарная авиация. Во вторник на помощь прибыл польский вертолёт и сразу же присоединился к тушению пожара. Вертолёт из Словакии приземлился в аэропорту Усти-над-Лабема в среду. Ожидается прибытие двух специальных противопожарных самолётов из Италии.

В течение ночи огонь не распространился на новые территории, но продолжает бушевать на площади в 1000 га. Ночью пожарные тушили небольшие очаги возгорания в скалах над Грженско. Им удалось не допустить продвижения огненной стихии к селу Янов, жители которого не успели эвакуироваться.