Джо Байден подтвердил убийство лидера "Аль-Каиды"

В Кабуле в результате удара беспилотника убит лидер запрещённой в России "Аль-Каиды" египтянин Айман аз-Завахири, возглавивший группировку в 2011 году.

Джо Байден подтвердил, что спецоперация ЦРУ проводилась по его приказу.

Джо Байден: "Я пообещал американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами".

В Белом доме добавили, что при этом не пострадали другие члены семьи аз-Завахири.

Это первый удар США по террористической организации в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.