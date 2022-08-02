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мир

Джо Байден подтвердил убийство лидера "Аль-Каиды"

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 Alexander Kazakevich
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В телеобращении президент США напомнил, что аз-Завахири принимал участие в планировании терактов 11 сентября 2001 года.
В телеобращении президент США напомнил, что аз-Завахири принимал участие в планировании терактов 11 сентября 2001 года.   -   Авторское право  SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP

В Кабуле в результате удара беспилотника убит лидер запрещённой в России "Аль-Каиды" египтянин Айман аз-Завахири, возглавивший группировку в 2011 году.

Джо Байден подтвердил, что спецоперация ЦРУ проводилась по его приказу.

Джо Байден: "Я пообещал американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами".

В Белом доме добавили, что при этом не пострадали другие члены семьи аз-Завахири.

Это первый удар США по террористической организации в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.