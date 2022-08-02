Джо Байден подтвердил убийство лидера "Аль-Каиды"Комментарии
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В Кабуле в результате удара беспилотника убит лидер запрещённой в России "Аль-Каиды" египтянин Айман аз-Завахири, возглавивший группировку в 2011 году.
Джо Байден подтвердил, что спецоперация ЦРУ проводилась по его приказу.
В Белом доме добавили, что при этом не пострадали другие члены семьи аз-Завахири.
Это первый удар США по террористической организации в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.