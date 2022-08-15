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Германия

Газ для немецких домохозяйств подорожает на сотни евро в год

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 Андрей Позняков
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Газораспределительная станция в Германии
Газораспределительная станция в Германии   -   Авторское право  Markus Schreiber/AP Photo

Счета на оплату газа в Германии для частных домохозяйств могут вырасти на несколько сотен евро за год. Об этом предупреждает федеральное правительство. Повышение тарифов связано с введением сбора на использование топлива. По закону, поставщики могли установить его на уровне от одного до пяти евроцентов за киловатт-час. Ассоциация газовых операторов Германии определила, что сбор должен составлять 2,4 цента.

Новые тарифы вступят в силу с октября. Предполагается, что они позволят смягчить потери компаний из-за продорожания энергоносителей, резкого сокращения поставок российского газа и, соответственно, необходимости закупать топливо на спотовом рынке по более высоким ценам.

Помимо введения сборов правительство анонсировало финансовую помощь импортёрам энергоносителей, в частности, крупнейшему игроку на рынке Uniper.

Пересмотр тарифов на газ, по словам вице-канцлера Роберта Хабека, может оказаться серьёзным испытанием для наиболее бедных домохозяйств. Правительство обещает подготовить проект налоговых льгот и компенсаций, чтобы компенсировать этот удар. Отказаться же от кризисного сбора власти не могли, — уверяет Хабек: «Альтернативой был бы крах энергетического рынка Германии».