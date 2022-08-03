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мир

Сразу четыре страны подали заявку на проведение ЧМ-2030

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 Viktoria Sinkevich
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Juntos 2030
Juntos 2030   -   Авторское право  AFP

Сразу четыре южноамериканские страны подали совместную заявку на проведение юбилейного сотого чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили надеются получить право на проведение этого мирового турнира под лозунгом "Juntos 2030" (Вместе 2030).

Церемония подачи прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, который в 1930 году принимал финал первого чемпионата мира между Уругваем и Аргентиной (4:2)

Ранее общие заявки на ЧМ-2030 уже подали Испания и Португалия, а так же Болгария, Румыния, Греция и Сербия.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чем больше кандидатов у нас будет, тем лучше. Он  пообещал сделать выбор места проведения турнира 2030 года "чистым" и "прозрачным".