Сразу четыре страны подали заявку на проведение ЧМ-2030

Сразу четыре страны подали заявку на проведение ЧМ-2030Комментарии
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Сразу четыре южноамериканские страны подали совместную заявку на проведение юбилейного сотого чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили надеются получить право на проведение этого мирового турнира под лозунгом "Juntos 2030" (Вместе 2030).
Ранее общие заявки на ЧМ-2030 уже подали Испания и Португалия, а так же Болгария, Румыния, Греция и Сербия.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чем больше кандидатов у нас будет, тем лучше. Он пообещал сделать выбор места проведения турнира 2030 года "чистым" и "прозрачным".