Футбольный матч в Париже прошел без инцидентов

Более 2 тысяч полицейских и жандармов следили за порядком на матче Франция - Дания в рамках футбольной Лиги наций на парижском стадионе "Стад де Франс". Меры безопасности были усилены из-за беспорядков, произошедших неделю назад перед финалом Лиги чемпионов

В пятницу были организованы коридоры безопасности от ближайших станций метро до стадиона. На матч были проданы 80 тысяч билетов.

"Мы, конечно, немного боялись, особенно за ребенка, но мы решили, что порядок будет обеспечен, что ошибка не повторится", - говорят французские болельщики.

Было увеличено число полицейских в гражданской форме, они были заняты пресечением попыток воровства. В пятницу на территории вокруг стадиона "Стад де Франс" были задержаны около 40 человек. На самом стадионе работали 1 270 охранников.

"Мы сначала думали изменить план, не были уверены в том, как покинуть стадион, поэтому приготовились переночевать в ближайшей гостинице, но мы увидели здесь столько полиции, на улице и в метро, поэтому вернемся в наш отель на общественном транспорте" - говорят фанаты из Дании.

Встреча закончилась без инцидентов со счетом 2:1 в пользу датчан. Сборные Франции и Дании сыграли друг с другом впервые с 2018 года.