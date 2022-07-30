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мир

На Землю падает китайская ракета

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 Euronews
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Запущенная в воскресенье ракета доставила второй модуль Китайской космической станции
Запущенная в воскресенье ракета доставила второй модуль Китайской космической станции   -   Авторское право  Li Gang/Xinhua

Обломки китайской ракеты-носителя могут упасть на Землю через несколько часов: "Чанчжэн-5Б", запущенная неделю назад, доставила второй модуль для китайской космической станции. По утверждению американской некоммерческой организации, которая занимается наблюдением за космическими объектами, ориентировочное время падения — около 6 вечера по Гринвичу, но временно́е окно составляет около пяти часов. В опасной зоне находится вся Африка, Индия, Южная Европа и Южная Азия, включая сам Китай, значительная часть обеих Америк.

В среду в китайском МИДе заявили, что вероятность того, что до Земли долетят крупные обломки, чрезвычайно мала — большая часть ракеты сгорит в атмосфере. Тем не менее, было уже минимум два случая падения китайских обломков на землю: в Западной Африке и Индии. Тогда они упали в малонаселённых районах, и жертв и разрушений не было.