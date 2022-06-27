Саммит G7: противостоять России, сдерживать Китай

Единство позиций и "решительные" действия – с таким посланием к миру обратились лидеры семи ведущих экономически развитых стран в ходе саммита в баварских Альпах, главной темой которого стала война в Украине и минимизация её последствий для глобального рынка.

США, Великобритания, Япония и Канада объявили о намерении запретить поставки российского золота. По подсчётам Вашингтона, новое эмбарго лишит Москву около 19 миллиардов долларов в год. Среди предложений также введение верхнего потолка цен на российскую нефть.

Все страны Группы семи обеспокоены теми вызовами, которые перед нами стоят. Снижение темпов роста в некоторых странах, инфляция, нехватка сырья и сбои в цепочках поставок — это вовсе не второстепенные проблемы. И именно поэтому мы должны вместе нести ответственность за ситуацию в экономике. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

По американской инициативе лидеры "Большой семёрки" также обсудили планы по сдерживанию влияния Пекина на развивающиеся страны. Ответом либеральных экономик на китайскую программу "Один пояс, один путь", предполагающую масштабные инвестиции, может стать создание фонда поддержки инфраструктурных проектов.

Мы собрались здесь сегодня, чтобы озвучить наши совместные планы по финансирования глобальной инфраструктуры в тесной координации друг с другом, так мы сможем добиться лучших результатов. Наша общая задача – мобилизовать около 600 миллиардов долларов к 2027 году. Джо Байден Президент США

В понедельник к дискуссиям "Семёрки" присоединятся главы Аргентины и двух стран объединения БРИКС – Индии и ЮАР.

Владимир Зеленский выступит перед участниками саммита по видеосвязи.

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