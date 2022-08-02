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мир

Генсек ООН призвал отказаться от ядерного оружия

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 Euronews
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Антониу Гутерриш считает, что от ЯО необходимо отказаться
Антониу Гутерриш считает, что от ЯО необходимо отказаться   -   Авторское право  AP Photo/Yuki Iwamura

Отказ от ядерного оружия и его уничтожение — единственная гарантия того, что его никогда не применят. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая конференцию стран-участниц Договора о нераспространении. По словам главы ООН, сейчас ядерная угроза — наивысшая после Холодной войны.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"Договор о нераспространении ядерного оружия нужен нам сейчас как никогда раньше. Вот почему эта обзорная конференция так важна. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать катастрофы и вывести человечество на новый путь к миру, свободному от ядерного оружия. Это шанс укрепить этот договор, сделав его пригодным для неспокойного мира вокруг нас".

Резкий рост ядерной угрозы связывали с войной в Украине. В Кремле же подчёркивали, что угроза исходит прежде всего от Запада, который практически разрушил систему взаимного контроля и связи, созданную во время Холодной войны.

Российский президент Владимир Путин отправил участникам конференции обращение, в котором, среди прочего, заявил, что "В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

В США на этом фоне заявляют, что ради безопасности воздерживаются сейчас от любых шагов, которые в Москве могли бы расценить как провокацию.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Мы решили действовать сдержанно и избегать шагов, которые могли бы непреднамеренно усилить ядерную напряженность — например, мы отказались от ранее запланированных ракетных испытаний и не повышали готовность наших ядерных сил в ответ на российское бряцание оружием".

В числе угроз режиму нераспространения называют КНДР, которая вышла из Договора в 2003 году, разработав с тех пор как ядерные заряды, так и средства их доставки, и Иран, который, по мнению Запада, с каждым днём всё ближе к созданию собственной бомбы.

Среди стран, так и не подписавших Договор о нераспространении — обладатели ядерного оружия Индия и Пакистан, предполагаемый обладатель — Израиль, а также Южный Судан, ставший независимым государством 11 лет назад.