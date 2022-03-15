Секретные деньги для ядерной войны

В немецком городке Кохем на Мозеле сотни тысяч туристов фотографировали эти склоны, но до недавнего времени не подозревали, что снимают один из самых сектреных объектов Холодной войны: здесь четверть века Западная Германия хранила деньги на случай Третьей мировой. Смотрители музея утверждают, что об этом бункере не подозревала даже вездесущая "Штази".

Петра Ройтер, владелица бункера:

"Коробки с деньгами стояли здесь до потолка, специальная серии в банкнотах от 10 до 100 марок, на случай, если понадобится заменить действующие, обычные дойчмарки. Рисунки в целом похожи, но детали настолько отличаются, что различить их можно с десяти метров".

Дизайн "аварийных" банкнот был таким же секретом, как и сам бункер. Кроме ядерных ударов, в Бонне опасались экономических диверсий — например того, что Западную Германию наводнят фальшивые марки. Чтобы этого избежать, и нужны были деньги, которые отличались от уже имевших хождение. Обменять наличность предполагалось за пару недель.

Чтобы было, что выдавать, и выбрали Кохем: тихий курорт вряд ли был в списке целей прямых ядерных ударов. Вход в бункер был замаскирован под дом отдыха Бундесбанка, с совершенно реальными отдыхающими, которые ничего не подозревали.

Петра Ройтер, владелица бункера:

"Это место было выбрано потому, что расположено в скале на склоне. Мысль была такая: в случае ядерной атаки ударная волна пройдёт над узкой долиной, и бункер уцелеет".

С широким распространением копировальной техники к концу 80-х никакой дизайн уже не смог бы остановить производство фальшивок. Поэтому ещё до падения Берлинской стены "военные" банкноты вывезли и уничтожили, оставив несколько образцов для музеев.