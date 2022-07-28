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Северная Корея

КНДР угрожает ядерным оружием

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 Alexander Kazakevich
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Ким Чен Ын на мероприятии по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны 1950-1953 годов.
Ким Чен Ын на мероприятии по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны 1950-1953 годов.   -   Авторское право  Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Пхеньян готов применить ядерное оружие в потенциальных военных конфликтах с Вашингтоном и Сеулом. Об этом заявил Ким Чен Ын во время празднования 69-й годовщины окончания Корейской войны, он также пригрозил южному соседу уничтожением в случае нападения на КНДР.

По словам северокорейского лидера, правительство в Сеуле возглавляют "бандиты", а недавно избранный президент Юн Сок Ёль "одержим конфронтацией".

На этой неделе военные США и Республики Корея провели испытания ударных вертолётов Apache. Традиционные манёвры двух стран возобновились после 3-летнего перерыва, вызванного пандемией.

По данным американской и южно-корейской разведок, КНДР завершила все приготовления к очередному подземному ядерному испытанию, которое может стать первым с 2017 года.