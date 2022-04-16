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Украина

Украина и Запад оценивают ядерную угрозу со стороны России

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: испытание ракетного комплекса "Искандер-К"
Иллюстрационное фото: испытание ракетного комплекса "Искандер-К"   -   Авторское право  (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Владимир Зеленский продолжает призывать страны Запада увеличить военную помощь, чтобы "приблизить конец войны". Украинский лидер не исключает, что российское руководство может прибегнуть к химического или ядерному оружию. Ранее подобные опасения высказал глава внешней разведки США и бывший посол в России Уильям Бёрнс:

Учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если брать в расчет военные неудачи, с которыми они столкнулись, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности. В то же время мы наблюдали риторику Кремля о переводе ядерных сил в режим боевого дежурства, однако до сих пор не было продемонстрировано практических доказательств такого рода развёртывания.
Уильям Бёрнс
Директор ЦРУ

Тем не менее в Минобороны Украины указывают на отсутствие конкретных признаков воплощения подобного сценария со стороны России. По словам пресс-секретаря военного ведомства Александра Мотузяника, ядерное оружие – "это последний козырь России".

Российский ядерный арсенал насчитывает 6 257 боеголовок. По разным данным, менее двух тысяч единиц приходится на нестратегическое или тактическое ядерное оружие.

27 февраля Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения службы.

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