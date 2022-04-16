Украина и Запад оценивают ядерную угрозу со стороны России

Владимир Зеленский продолжает призывать страны Запада увеличить военную помощь, чтобы "приблизить конец войны". Украинский лидер не исключает, что российское руководство может прибегнуть к химического или ядерному оружию. Ранее подобные опасения высказал глава внешней разведки США и бывший посол в России Уильям Бёрнс:

Учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если брать в расчет военные неудачи, с которыми они столкнулись, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности. В то же время мы наблюдали риторику Кремля о переводе ядерных сил в режим боевого дежурства, однако до сих пор не было продемонстрировано практических доказательств такого рода развёртывания. Уильям Бёрнс Директор ЦРУ

Тем не менее в Минобороны Украины указывают на отсутствие конкретных признаков воплощения подобного сценария со стороны России. По словам пресс-секретаря военного ведомства Александра Мотузяника, ядерное оружие – "это последний козырь России".

Российский ядерный арсенал насчитывает 6 257 боеголовок. По разным данным, менее двух тысяч единиц приходится на нестратегическое или тактическое ядерное оружие.

27 февраля Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения службы.

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