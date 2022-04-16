Украина и Запад оценивают ядерную угрозу со стороны России

Украина и Запад оценивают ядерную угрозу со стороны РоссииКомментарии
Владимир Зеленский продолжает призывать страны Запада увеличить военную помощь, чтобы "приблизить конец войны". Украинский лидер не исключает, что российское руководство может прибегнуть к химического или ядерному оружию. Ранее подобные опасения высказал глава внешней разведки США и бывший посол в России Уильям Бёрнс:
Тем не менее в Минобороны Украины указывают на отсутствие конкретных признаков воплощения подобного сценария со стороны России. По словам пресс-секретаря военного ведомства Александра Мотузяника, ядерное оружие – "это последний козырь России".
Российский ядерный арсенал насчитывает 6 257 боеголовок. По разным данным, менее двух тысяч единиц приходится на нестратегическое или тактическое ядерное оружие.
27 февраля Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения службы.
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