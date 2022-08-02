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мир

Туристический бизнес: проблемы продолжаются

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 Viktoria Sinkevich
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Летний отдых
Летний отдых   -   Авторское право  FILIPPO MONTEFORTE/AFP or licensors

Не смотря на то что ковидные ограничения сняты и у граждан появилась возможность свободно путешествовать, туристический бизнес все еще продолжает испытывать проблемы. На этот раз с наймом персонала.

С одной стороны, некоторые владельцы отелей и ресторанов, чтобы возместить ущерб от карантинов, пытаются экономить средства на зарплате сотрудников.

Но с другой, студенты на подработке и низкоквалифицированные работники за время короновирусного локдауна сумели трудоустроиться и не хотят возвращаться к прежним занятиям - и прежней оплате.

Согласно исследованию Всемирного совета по путешествиям и туризму, Италия в 2022 году станет страной, наиболее пострадавшей от нехватки персонала в туристическом секторе. В этом сезоне на Апенинском полуострове не хватает 250 000 работников. 

Во французском туристическом бизнесе останутся незакрытыми 71 000 позиций, в Великобритании  128 000, в Португалии в этом году не свободны 49 000 вакансий. 

Франция и Португалия пытаются компенсировать нехватку рабочих рук за счет эмигрантов. В Англии, не смотря на то, что рестораны и гостиницы изо всех сил пытаются найти обслуживающий персонал, правительство выступает против приезда временных сотрудников из-за рубежа.

По мнению Всемирного совета по путешествиям и туризму, привлечь работников в эту сферу сможет более благоприятная визовая политика, а также предложение обучения, программ повышения квалификации и льгот для сотрудников.