Несколько десятков человек выстроились в очередь в Харькове, втором городе Украины, чтобы получить продовольственную помощь. Они рискуют, собираясь на открытом воздухе в районе, где они могут быть обстреляны российской артиллерией, но, по словам государственного волонтера, раздающего посылки, «люди не думают о том, что может случиться, потому что они просто хотят есть».

Уведомления в местных СМИ о местах раздачи помощи всегда содержат предупреждение: «Пожалуйста, не создавайте очереди, это может быть опасно».

Россия безжалостно обстреливает Украину с начала своего февральского вторжения, жертвами снарядов становятся тысячи мирных жителей, всего лишь занимавшихся своими делами.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на прошлой неделе оценило число жертв среди гражданского населения в 5237 человек. Эти цифры почти наверняка е отражают истинного положения вещей, предупреждают наблюдатели.

Москва заявляет, что выбирает только военные цели, обвиняя Киев в том, что за инцидентами стоят украинские военные или же они инсценированы - а иногда утверждает, что Украина использует местных жителей в качестве «живого щита».