English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Италия

Пожар на киностудии Cinecittà в Риме

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Сгоревший павильон.
Сгоревший павильон.   -   Авторское право  Кадр из видео.

В Риме сгорел один из павильонов киностудии Cinecittà. Хотя три команды пожарных справились с огнем довольно быстро, он успел уничтожить декорации Флоренции в эпоху Возрождения. Люди не пострадали. Пожар помешал съемкам продолжения фильма «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.

Причина возгорания пока не известна. В качестве наиболее вероятной причины рассматривается короткое замыкание или искра, залетевшая из города. Из-за сильной жары в Риме в последние дни довольно часто вспыхивают сухая трава, кустарники и мусорные свалки.