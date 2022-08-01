Пожар на киностудии Cinecittà в Риме

В Риме сгорел один из павильонов киностудии Cinecittà. Хотя три команды пожарных справились с огнем довольно быстро, он успел уничтожить декорации Флоренции в эпоху Возрождения. Люди не пострадали. Пожар помешал съемкам продолжения фильма «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.

Причина возгорания пока не известна. В качестве наиболее вероятной причины рассматривается короткое замыкание или искра, залетевшая из города. Из-за сильной жары в Риме в последние дни довольно часто вспыхивают сухая трава, кустарники и мусорные свалки.