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мир

Маневры не означают вторжение

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 Viktoria Sinkevich
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Флаг Тайваня
Флаг Тайваня   -   Авторское право  Chiang Ying-ying/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Военные учения, проводимые Китай вблизи Тайваня, которые стали ответом на визит Пелоси, вызывают тревогу на Западе. В интервью Euronews эксперт Королевского колледжа Лондона сказал, что маневры не означают начало вторжения.

Алессио Паталано, профессор факультет военных исследований королевского колледжа Лондона:

Военные учения Китая призваны спроецировать ужас и посеять страх в сердцах жителей острова. Не вызывает сомнения, что идея о неизбежности воссоединения подкрепляется жесткой силой. Это не выглядит как подготовка к вторжению.

Что может случиться, если учения затянутся? Учитывая, что некоторые районы поражения ракет находятся недалеко от основных портов Тайваня, это может значительно нарушить судоходство и подорвать тайваньскую экономику
Алессио Паталано, профессор факультет военных исследований Королевского колледжа Лондона

В ответ на китайские учения Тайвань заявил, что привел в боевую готовность свои собственные системы обороны для защиты территориальных вод и воздушного пространства.