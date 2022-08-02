Багдат: захват парламента и ввод войск

Багдат: захват парламента и ввод войскКомментарии
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Шиитские активисты в Ираке, сторонники политика Муктады ас-Садра продолжают протесты против выдвижения на пост премьера Мухаммеда ас-Судани которого они считают ставленником Ирана.
После того как демонстранты во второй раз за неделю захватили здание парламента в Багдаде, власти были вынуждены ввести в столицу войска, но пообещали, что военные не будут использовать против протестующих боевые и резиновые пули и дымовые шашки.
Митинги также продолжаются в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль, Басра, Дияла и Ди-Кар.
Протесты в Багдаде начались в конце июля. Отмечается, что это наиболее массовые акции с октября прошлого года, когда в Ираке проходили выборы.