Багдат: захват парламента и ввод войск

Шиитские активисты в Ираке, сторонники политика Муктады ас-Садра продолжают протесты против выдвижения на пост премьера Мухаммеда ас-Судани которого они считают ставленником Ирана.

После того как демонстранты во второй раз за неделю захватили здание парламента в Багдаде, власти были вынуждены ввести в столицу войска, но пообещали, что военные не будут использовать против протестующих боевые и резиновые пули и дымовые шашки.

Армия находится на службе иракского народа. Обязанность сил безопасности состоит в том, чтобы защищать демонстрантов, охранять общественную и частную собственность, предотвращать любые нарушения и выявлять злоумышленников, пытающихся дестабилизировать ситуацию. Заявление минобороны Ирака

Митинги также продолжаются в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль, Басра, Дияла и Ди-Кар.

Протесты в Багдаде начались в конце июля. Отмечается, что это наиболее массовые акции с октября прошлого года, когда в Ираке проходили выборы.