Ирак: парламент под контролем протестующих

В Ираке сторонники шиитского аятоллы Муктады ас-Садра заняли здание парламента и заявляют, что не уйдут, пока их требования не будут выполнены. Накануне в столкновениях в районе правительственной "зеленой зоны" в Багдаде пострадали 125 человек, один демонстрант погиб.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казыми призвал жителей страны прекратить беспорядки:

"Это очень сложное время. К сожалению, это горькая правда. Сейчас мы должны сплотиться, чтобы не ввергнуть нашу страну в хаос. Нужно оценивать ситуацию с точки зрения здравого смысла, по совести, во имя Ирака и иракцев, а не ради мелкой личной выгоды. Призываю всех действовать спокойно и рационально, не позволяйте втягивать себя в столкновения, уважайте правоохранительные органы, уважайте государственные институты".

Массовые протесты начались в Ираке в среду, 27 июля: протестующие против выдвижения кандидатом в премьер-министры страны Мухаммеда Шияха ас-Судани захватили расположенный в "зеленой зоне" парламентский дворец и покинули его только после обращения аятоллы ас-Садра. По информации иракских СМИ, действия сторонников ас-Садра дважды сорвали голосование по кандидатуре нового премьера.

Мухаммеда Шияха Ас-Судани считают политиком, близким к Тегерану. Садристы выступают против усиления иностранного влияния внутри Ирака. Острый политический кризис страна переживает с октября 2021 года из-за неспособности парламента избрать нового главу правительства и президента. В конце мая Муктада ас-Садр потребовал распустить парламент и провести досрочные выборы. В июне его сторонники сложили с себя депутатские полномочия.