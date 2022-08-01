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мир

Сербам дали отсрочку на месяц: конфликт в Косове из-за автомобильных номеров

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 Alexander Kazakevich
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Все попытки властей частично признанной республики установить новые правила пересечения границы пока сопровождались обострением в городах с преимущественно сербским населением
Все попытки властей частично признанной республики установить новые правила пересечения границы пока сопровождались обострением в городах с преимущественно сербским населением   -   Авторское право  ASSOCIATED PRESS

Власти Косова отложили на месяц введение новых правил для пересечения границы на фоне протестов сербского населения и строительства баррикад. 

В воскресенье на севере частично признанной республики были слышны выстрелы и сирены воздушной тревоги. Жители города Косовска-Митровица начали перекрывать дороги, ведущие к КПП на границе, в ответ на намерение Приштины обязать водителей с сербскими номерами переоформлять их на косовские. Планируется также, что сербские внутренние документы больше не будут признаваться при въезде в Косово.

По данным косовской полиции, в результате эскалации никто не пострадал. Международные силы KFOR под эгидой НАТО заявили, что наблюдают за обострением ситуации и готовы вмешаться в случае необходимости.

В Белграде и Москве обвинили Приштину в дискриминации сербов. По словам президента Александра Вучича, ситуация "максимально усложнилась" для этнического меньшинства. В то же время Минобороны Сербии опровергло сообщения об участии армии страны в конфликте.

Около 50 тысяч косовских сербов используют документы и автомобильные номера, выданные властями Белграда. Косовары неоднократно заявляли, что новые правила для въезда – это зеркальные меры, Белград уже давно применяет их по отношению к косовским албанцам.