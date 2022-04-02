Косовским сербам придётся ехать на границу, чтобы проголосовать

Косовским сербам придётся ехать на границу, чтобы проголосоватьКомментарии
Солнечный весенний день в Митровице на севере Косова. Террасы ресторанов переполнены.
В это воскресенье картина будет, скорее всего, похожая.
Несмотря на международное давление и угрозы Белграда, премьер-министр Альбин Курти запретил открытие избирательных участков на территории частично признанного Косова для желающих проголосовать на всеобщих сербских выборах 3 апреля.
Курти утверждал, что Сербия не обратилась к властям Косова за разрешением на организацию голосования и что он должен защищать суверенитет частично признанной республики.
Какими бы ни были аргументы, тысячи косовских сербов, не имеющих возможности проголосовать, недовольны этим решением. Этнические сербы в Косовска-Митровице критикуют и сербское правительство.
Вот, что говорят местные жители:
— Такое могло произойти только с нами, спасибо тем, с самого юга. Мы помеха для них, помеха для всего мира.
— Оба правительства должны думать о нас и о наших правах. И это мое право - голосовать в стране, гражданкой которой я являюсь, и делать это там, где я живу.
— Кто спрашивает людей сегодня? Никто.
Несмотря на недовольство, все надеются, что воскресенье будет спокойным.
— Мы хотим, чтобы все было мирно, всегда. Никому война не нужна, абсолютно никому.
— С божьей помощью, не только завтра или послезавтра, но и всегда, между людьми должен царить мир.
Эксперты не ожидают волнений, но считают, что правительству Косова важно наладить контакт с сербским меньшинством.
Но пока косовским сербам придется подстраиваться под существующие правила игры. Белград предложил им отдать свой голос в Сербии, для этого им достаточно доехать до приграничных с Косово городов.
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