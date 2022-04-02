Косовским сербам придётся ехать на границу, чтобы проголосовать

Солнечный весенний день в Митровице на севере Косова. Террасы ресторанов переполнены.

В это воскресенье картина будет, скорее всего, похожая.

Несмотря на международное давление и угрозы Белграда, премьер-министр Альбин Курти запретил открытие избирательных участков на территории частично признанного Косова для желающих проголосовать на всеобщих сербских выборах 3 апреля.

Курти утверждал, что Сербия не обратилась к властям Косова за разрешением на организацию голосования и что он должен защищать суверенитет частично признанной республики.

Какими бы ни были аргументы, тысячи косовских сербов, не имеющих возможности проголосовать, недовольны этим решением. Этнические сербы в Косовска-Митровице критикуют и сербское правительство.

Вот, что говорят местные жители:

— Такое могло произойти только с нами, спасибо тем, с самого юга. Мы помеха для них, помеха для всего мира.

— Оба правительства должны думать о нас и о наших правах. И это мое право - голосовать в стране, гражданкой которой я являюсь, и делать это там, где я живу.

— Кто спрашивает людей сегодня? Никто.

Несмотря на недовольство, все надеются, что воскресенье будет спокойным.

— Мы хотим, чтобы все было мирно, всегда. Никому война не нужна, абсолютно никому.

— С божьей помощью, не только завтра или послезавтра, но и всегда, между людьми должен царить мир.

Эксперты не ожидают волнений, но считают, что правительству Косова важно наладить контакт с сербским меньшинством.

Косовским сербам никогда не будет комфортно, если они будут следовать политике Белграда. Если у них не будет собственной национальной идеи, своей жизненной цели здесь (в Косове), включая их права, они никогда не будут чувствовать себя комфортно Бардил Мета политический аналитик

Но пока косовским сербам придется подстраиваться под существующие правила игры. Белград предложил им отдать свой голос в Сербии, для этого им достаточно доехать до приграничных с Косово городов.

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