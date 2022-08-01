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мир

Жара в Альпах: смертельная опасность

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 Alexander Kazakevich
Хотя популярные маршруты восхождения на Монблан официально не закрыты, местные власти призывают альпинистов воздержаться от восхождения.
Хотя популярные маршруты восхождения на Монблан официально не закрыты, местные власти призывают альпинистов воздержаться от восхождения.   -   Авторское право  PHILIPPE DESMAZES/AFP or licensors

Из-за рекордной жары и засухи во Франции восхождение на Монблан становится всё более затруднительным и опасным для жизни. 

По данным ассоциации горных гидов Шамони, обычно в это время года на вершины массива поднимаются от 100 до 120 человек в день, сейчас смельчаков не более 20, и это в основном профессионалы. Из-за недостатка снега зимой и высоких температур летом обширные участки ледника испещрены трещинами, туристам угрожают лавины и камнепады.

Фиксируются обломки горной породы "размером с холодильник".

"Это действительно безумие, изменения колоссальны. Больно видеть, как исчезает ледник," – говорит альпинист-любитель из Шотландии.

Норвежские туристы узнали, что гиды отменили долгожданное восхождение на Монблан из-за погодных условий: "Мы не расстроились, мы сможем покорить вершину в другом месте".

Климатические изменения также наблюдают в швейцарских и итальянских Альпах. Месяц назад в массиве Доломиты на севере Италии произошёл сход ледника Мармолада, в результате которого погибли 11 человек. За день до трагедии на высоте 3000 метров был зарегистрирован рекорд: +10ºC.

Официально популярные маршруты восхождения на Монблан не закрыты, но местные власти призывают альпинистов воздержаться от походов.