Жара в Альпах: смертельная опасность

Из-за рекордной жары и засухи во Франции восхождение на Монблан становится всё более затруднительным и опасным для жизни.

По данным ассоциации горных гидов Шамони, обычно в это время года на вершины массива поднимаются от 100 до 120 человек в день, сейчас смельчаков не более 20, и это в основном профессионалы. Из-за недостатка снега зимой и высоких температур летом обширные участки ледника испещрены трещинами, туристам угрожают лавины и камнепады.

Фиксируются обломки горной породы "размером с холодильник".

"Это действительно безумие, изменения колоссальны. Больно видеть, как исчезает ледник," – говорит альпинист-любитель из Шотландии.

Норвежские туристы узнали, что гиды отменили долгожданное восхождение на Монблан из-за погодных условий: "Мы не расстроились, мы сможем покорить вершину в другом месте".

Климатические изменения также наблюдают в швейцарских и итальянских Альпах. Месяц назад в массиве Доломиты на севере Италии произошёл сход ледника Мармолада, в результате которого погибли 11 человек. За день до трагедии на высоте 3000 метров был зарегистрирован рекорд: +10ºC.

Официально популярные маршруты восхождения на Монблан не закрыты, но местные власти призывают альпинистов воздержаться от походов.