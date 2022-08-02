Наводнения в Кентукки: растёт число жертв

По обновлённым данным, жертвами разрушительных наводнений в Кентукки стали по меньшей мере 37 человек.

Губернатор Энди Бешир сообщил, что спасатели продолжают поиски пропавших без вести, их работу затрудняют непрекращающиеся дожди с грозами.

Полиция координирует поиски пропавших без вести.

Власти призывают жителей подтопляемых районов перебраться в убежище на возвышенности.

По всему штату повреждены мосты и дороги, нарушена мобильная связь.