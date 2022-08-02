Наводнения в Кентукки: растёт число жертв

Наводнения в Кентукки: растёт число жертвКомментарии
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По обновлённым данным, жертвами разрушительных наводнений в Кентукки стали по меньшей мере 37 человек.
Губернатор Энди Бешир сообщил, что спасатели продолжают поиски пропавших без вести, их работу затрудняют непрекращающиеся дожди с грозами.
Власти призывают жителей подтопляемых районов перебраться в убежище на возвышенности.
По всему штату повреждены мосты и дороги, нарушена мобильная связь.