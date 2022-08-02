English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Наводнения в Кентукки: растёт число жертв

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Разлив рек на востоке Кентукки
Разлив рек на востоке Кентукки   -   Авторское право  Amanda Rossmann/Courier Journal via AP

По обновлённым данным, жертвами разрушительных наводнений в Кентукки стали по меньшей мере 37 человек.

Губернатор Энди Бешир сообщил, что спасатели продолжают поиски пропавших без вести, их работу затрудняют непрекращающиеся дожди с грозами. 

Полиция координирует поиски пропавших без вести.

Власти призывают жителей подтопляемых районов перебраться в убежище на возвышенности.

По всему штату повреждены мосты и дороги, нарушена мобильная связь.