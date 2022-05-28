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Швейцария

Трагедия в Швейцарских Альпах

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Альпы
Альпы   -   Авторское право  AP Photo

Два альпиниста (француз и испанец) погибли и девять получили ранения в результате падения сераков (больших глыб льда) в Швейцарских Альпах в кантоне Вале.

Трагедия разыгралась на высоте более 3400 метров над уровнем моря в массиве Гранд-Комбен, где совершали восхождение несколько групп.

К этому труднодоступному месту прибыли спасатели на 7 вертолетах.

Пострадавшие доставлены в больницы Сиона и Лозанны. Два человека находятся в тяжелом состоянии.