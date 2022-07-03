Сход ледника в итальянских Альпах: растёт число жертв

Число погибших в результате схода ледника в Доломитовых Альпах возросло до шести.

9 человек получили ранения. Продолжаются поиски 15 пропавших без вести. Спасательная операция проводится на высоте 3 500 метров.

Трагедия произошла в провинции Тренто на крупнейшем леднике Апеннинского полуострова Мармолада.

Огромный блок льда, снега и горной породы обрушился со скоростью 300 км/ч в то время, как 2 группы альпинистов совершали восхождение на вершину массива. По информации итальянских СМИ, среди них могут быть иностранцы.

Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр страны Марио Драги.

Обвал ледяной массы произошёл на следующий день после того, как на вершине ледника был зарегистрирован температурный рекорд +10 градусов Цельсия.

Спасатели предупреждают о риске новых обвалов.

По данным экологов, с последние двадцать лет площадь ледника сократилась более чем на треть.

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