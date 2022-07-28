English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Пожары во Франции устраивал пожарный

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Пожарные вертолёты тушат огонь в Чехии
Пожарные вертолёты тушат огонь в Чехии   -   Авторское право  Robert Michael/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Крупный лесной пожар в Чехии на границе с Германией грозит нанести непоправимый ущерб национальному парку "Чешская Швейцария" в регионе Усти-над Лабем. 500 человек эвакуированы из близлежащих сёл Грженско, Высокая Липа, Мезна и Мезни Лука.

Пожар начался в минувшие выходные. Казалось, что его удалось взять под контроль, но в четверг пламя разгорелось с новой силой. Сотни пожарных по обе стороны границы боролись с огнём, им помогали коллеги из соседних Польши и Словакии.

Прибыли и два пожарных самолёта Canadair из Италии. Они способны качать воду в полёте и брать её из озера Милада недалеко от Усти-над-Лабемом. Озеро закрыто для публики с четверга до дальнейшего уведомления.

"Мы здесь, чтобы помочь вам с лесным пожаром в северной части страны, и мы привезли вам сюда два самолёта, кторые могут черпать воду в полёте и сбрасывать её на огонь", - говорит пилот итальянского самолёта.

Французские СМИ сообщили о том, что один из пожарных волонтёров, задержанный по подозрению в совершении поджогов в районе Эро, признался, что делал это нарочно, чтобы вырваться из гнетущей семейной обстановки и получить адреналин, участвуя в тушении огня.

В Ардеше на юго-востоке Франции пожарные продолжают борьбу с огненной стихией.

"Такого сильного пожара мы не видели уже много лет", - сказал мэр Луссаса, города, окрестности которого пострадали особенно сильно.

Жан-Филипп Ладе, командующий аварийными операциями SDIS Ardèche, говорит:

"Мы боремся с огнем, который сжег 1200 гектаров леса, и сегодня утром мы его локализовали. В настоящее время мы имеем дело с большим количеством ещё дымящихся очагов справа позади".

Словенские пожарные из региона Крас были вызваны на помощь своим коллегам в Италии, где пламя ещё не удалось взять под контроль. Существует опасность того, что пожары снова перебросятся через границу в Словению