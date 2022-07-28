Пожары во Франции устраивал пожарный

Крупный лесной пожар в Чехии на границе с Германией грозит нанести непоправимый ущерб национальному парку "Чешская Швейцария" в регионе Усти-над Лабем. 500 человек эвакуированы из близлежащих сёл Грженско, Высокая Липа, Мезна и Мезни Лука.

Пожар начался в минувшие выходные. Казалось, что его удалось взять под контроль, но в четверг пламя разгорелось с новой силой. Сотни пожарных по обе стороны границы боролись с огнём, им помогали коллеги из соседних Польши и Словакии.

Прибыли и два пожарных самолёта Canadair из Италии. Они способны качать воду в полёте и брать её из озера Милада недалеко от Усти-над-Лабемом. Озеро закрыто для публики с четверга до дальнейшего уведомления.

"Мы здесь, чтобы помочь вам с лесным пожаром в северной части страны, и мы привезли вам сюда два самолёта, кторые могут черпать воду в полёте и сбрасывать её на огонь", - говорит пилот итальянского самолёта.

Французские СМИ сообщили о том, что один из пожарных волонтёров, задержанный по подозрению в совершении поджогов в районе Эро, признался, что делал это нарочно, чтобы вырваться из гнетущей семейной обстановки и получить адреналин, участвуя в тушении огня.

В Ардеше на юго-востоке Франции пожарные продолжают борьбу с огненной стихией.

"Такого сильного пожара мы не видели уже много лет", - сказал мэр Луссаса, города, окрестности которого пострадали особенно сильно.

Жан-Филипп Ладе, командующий аварийными операциями SDIS Ardèche, говорит:

"Мы боремся с огнем, который сжег 1200 гектаров леса, и сегодня утром мы его локализовали. В настоящее время мы имеем дело с большим количеством ещё дымящихся очагов справа позади".

Словенские пожарные из региона Крас были вызваны на помощь своим коллегам в Италии, где пламя ещё не удалось взять под контроль. Существует опасность того, что пожары снова перебросятся через границу в Словению