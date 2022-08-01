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Спорт

Евро-2022: фанаты празднуют победу Англии на Трафальгарской площади

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Фанаты приветствуют сборную Англии на Трафальгарской площади. 1 августа 2022
Фанаты приветствуют сборную Англии на Трафальгарской площади. 1 августа 2022   -   Авторское право  AP Photo/Frank Augstein

Тысячи болельщиц и болельщиков собрались на Трафальгарской площади в Лондоне, чтобы отпраздновать победу сборной Англии на Евро-2022. Накануне английские "львицы" взяли верх над немецкими футболистками со счетом 2-1, впервые в истории получив главный кубок чемпионата Европы.

"Думаю, в последние 24 часа мы праздновали больше, чем играли. Конечно же, это невероятно. А иметь возможность разделить это со всеми, кто пришел на игру, со всей страной... Мы очень благодарны всем за поддержку!" — сказала со сцены капитан сборной Лия Уильямсон.

С победой английских футболисток поздравила сама Елизавета II: " Вы показали пример, который станет вдохновением как для нынешних девочек и женщин, так и для будущих поколений", — говорится в обращении британской королевы.

В последний раз Англия побеждала на крупном междунродном чемпионате по футболу в 1966-м году: тогда английская мужская сборная обыграла команду из Западной Германии на чемпионате мира — тоже на стадионе "Уэмбли", и тоже в овертайме.