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Спорт

Сборная Англии впервые выиграла Евро

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Сборная Англии впервые выиграла Евро
Авторское право  Leila Coker/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Футболистки сборной Англии стали чемпионками Европы, победив в финале команду Германии со счетом 2:1 в дополнительное время.

В основное время у хозяек турнира отличилась Элла Тун, у немок - Лина Магулль. А решающий гол на 111-й минуте встречи забила Клои Келли.

Англичанки впервые выиграли Евро, до этого они дважды финишировали вторыми, уступив в 1984 году шведкам, а в 2009-м команде Германии.

Воскресный матч между сборными Германии и Англии установил рекорд посещаемости для игр чемпионата Европы, в том числе и среди мужчин. На трибунах стадиона "Уэмбли" присутствовало 87 192 зрителя.