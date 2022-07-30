Финал Евро-2022: в Лондоне сыграют женские сборные Германии и Англии

Лондон готовится принять у себя самую масштабную игру за всю историю женского футбола — финал Евро-2022.

Матч, в котором на стадионе "Уэмбли" друг против друга сыграют Англия и Германия, пройдет в воскресенье, 31 июля. Ожидается, что он станет самым посещаемым за всю историю Чемпионатов Европы: причем и женских, и мужских. Билеты на него раскупили всего лишь за 43 минуты.

"Думаю, вся страна соберется вместе и покажет, насколько мы рады. Девушки, определенно, доказали, что они заслуживают быть в финале. Посмотрим, получится ли у нас попробовать и выиграть", — говорит одна из болельщиц.

Сборная Германии — самая титулованная команда на Евро-2022. Немки побеждали на Чемпионате уже восемь раз.

"Мы играем с Германией, так что... Мне бы, конечно, хотелось увидеть счет 2-0, но любая победа подойдет, правда? Уже тот факт, что они дошли так далеко, делает многое для женского футбола. Сейчас его везде будут уважать. Так что скрестим пальцы", — говорит англичанка.

Зато женскую сборную Англии поддерживают и звезды футбола: так Дэвид Бэкхэм уже заявил, что победы английских футболисток вдохновляют его 11-летнюю дочь Харпер.

В последнее время популярность женского футбола резко возросла, а вместе с ней и интерес инвесторов к этому виду спорта. Причем вложением денег в турнир заинтересовались и "типично женские" компании, которые раньше никак не касались спорта, как, например, ювелирный бренд Pandora. К чемпионату он выпустил коллекцию украшений на футбольную тему.